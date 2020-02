Un incidente è avvenuto questa sera a Silla di Sassano.

Per cause ancora in corso d’accertamento, una Toyota Yaris con a bordo una donna di Sassano e una Smart condotta da una ragazza di Padula si sono scontrate. Dopo l’urto la Smart è finita fuoristrada ribaltandosi.

Leggermente ferita la ragazza è stata assistita dai sanitari del 118 accorsi immediatamente.

Sul posto per i rilievi del caso presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –