Tragedia sfiorata a Salerno. Alberi precipitano in strada a causa di uno smottamento

Il maltempo continua a provocare danni e questa volta è toccato alla città di Salerno dove stamattina diversi alberi di grosse dimensioni sono caduti in via Ennio D’Aniello, nei pressi del Masso della Signora.

Le piante, che hanno ceduto a causa di uno smottamento del terreno sicuramente dovuto alle copiose piogge di queste ultime giornate, hanno completamente invaso la carreggiata. Si tratta di una tragedia sfiorata perchè fortunatamente in quel momento non transitavano veicoli in strada e quindi non si registrano danni rilevanti.

Oggi pomeriggio il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore comunale all’Ambiente Angelo Caramanno si sono recati sul posto per un sopralluogo, insieme ai dipendenti dell’Ufficio Verde Pubblico e agli uomini della Protezione Civile.

L’area è stata messa in sicurezza e il traffico interdetto completamente per permettere di ripulire la carreggiata e di effettuare i dovuti controlli a monte.

– Chiara Di Miele –