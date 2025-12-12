Attimi di paura questa sera a Eboli dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione in via Chopin.

Secondo primi accertamenti sembrerebbe che l’inquilino all’interno della proprietà privata stesse montando una bombola a gas per alimentare una stufa, quando all’improvviso, quale istante dopo, sarebbe esplosa facendo crollare un’intera parete.

Forte il boato che ha spaventato i cittadini, che hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, guidati dal Caposquadra Biagio Massa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e spegnere la bombola che è stata trovata ancora in fiamme.

Giunti sul luogo dell’accaduto anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura l’uomo e lo hanno accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso e i Carabinieri della locale Compagnia.