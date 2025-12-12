Le avventure di Diabolik ed Eva Kant arrivano in Cilento con il numero “Colpo a Paestum”
Diabolik ed Eva Kant arrivano in Cilento. La coppia del crimine più amata dagli appassionati di fumetti si reca ad Agropoli, dove è presente un traffico di diamanti che sfrutta il porto come snodo cruciale.
Secondo la trama, un’organizzazione malavitosa ha ideato un sistema ingegnoso per mimetizzare le proprie attività illecite utilizzando i richiami culturali e i flussi turistici di Paestum per gestire lo smistamento delle pietre preziose.
Diabolik ed Eva Kant vogliono comprendere i meccanismi di questo ricco commercio di contrabbando, individuare le pedine coinvolte e, soprattutto, accedere al materiale custodito in un deposito segreto. Il loro obiettivo è ribadire così il loro status di geni del crimine.
Il fumetto nasce nel 1962 e da allora ha determinato una svolta anche solo per il formato in cui era stampato.
“Colpo a Paestum” è disponibile in quattro versioni: basic, regular, variant e platinum.