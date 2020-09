Tragedia sfiorata a Castellabate. Giovane cade dagli scogli e fa un volo di oltre venti metri, è illeso

Tragedia sfiorata all’alba di questa mattina a Castellabate.

Un 21enne del posto è rimasto miracolosamente illeso dopo essere caduto sugli scogli da un’altezza di oltre venti metri. Immediato l’allarme di alcuni amici.

Presenti sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Agropoli e gli uomini della Guardia Costiera.

Particolarmente difficili sono risultate le operazioni di soccorso in quanto il giovane era finito in una zona impervia da raggiungere.

Il 21enne è stato trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania per alcune escoriazioni ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

– Claudia Monaco –