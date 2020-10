Tragedia nel Cilento. Giovane perde la vita travolto da un mezzo agricolo

Tragedia nei campi a Stella Cilento. Un ragazzo ha perso la vita travolto da un mezzo agricolo.

Il giovane, di 22 anni, stava lavorando in un terreno quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato.

Troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo che è rimasto intrappolato sotto il mezzo capovolto.

I sanitari del 118, giunti con un’ambulanza sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 22enne. Sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, i Carabinieri della locale Stazione.

– Paola Federico –