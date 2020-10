Confesercenti Vallo di Diano. Il presidente Aquino spiega l’importanza dello sportello per le imprese

Ha avuto luogo ieri pomeriggio a Sala Consilina la firma di una convenzione tra Confesercenti Vallo di Diano e la testata giornalistica Ondanews.it.

Confesercenti è un’organizzazione che svolge attività di supporto, assistenza e consulenza delle piccole e medie imprese. Lo sportello è presente sul territorio da oltre 7 anni e ha sviluppato una serie di sinergie con lo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita dell’imprenditoria nel Vallo di Diano. Lo sportello, situato nella filiale della Banca Monte Pruno di Sala Consilina in via San Sebastiano, si occupa di formazione, di consulenze specialistiche, di politiche attive del lavoro e offre anche gli stessi servizi dello sportello della Camera di Commercio di Salerno.

In occasione della firma della convenzione il presidente Maria Antonietta Aquino ha spiegato tutti i servizi offerti e ha sottolineato l’importanza di rapportarsi con la struttura per le attività produttive del nostro territorio.

“La mia esperienza lavorativa è caratterizzata da un percorso a fianco delle imprese, in particolare a quelle del Vallo di Diano – ha dichiarato il presidente Aquino – Questo sportello riesce a dare una serie di servizi partendo dall’informazione che diamo quotidianamente ai vari attori presenti sul territorio. Stiamo vivendo una pagina nera della storia dell’economia mondiale che attraversa la macroeconomia e la nostra microeconomia. Le varie ordinanze e i Decreti lasciano sconforto nella conduzione aziendale degli imprenditori. Abbiamo attivato un supporto informativo e un supporto in termini consulenziali. Il ruolo di Confesercenti è quello di rappresentare a livello istituzionale. Abbiamo interlocuzione sia a livello regionale che a livello nazionale per garantire agli associati una rappresentanza importante a tutela dei propri diritti”.

Il presidente Aquino ha ringraziato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese e il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo che hanno avuto l’idea di affiancare alla Banca e alla Camera di Commercio uno sportello guidato da un’associazione di categoria. Aquino, inoltre, ha anche illustrato il Protocollo con la Camera di Commercio. “Questo per far capire che il nostro ruolo è veramente un ruolo di presenza effettiva e quotidiana di supporto al tessuto imprenditoriale – ha concluso – Mi auguro che le imprese possano credere di nuovo nel ruolo delle associazione. Fare rete significa che possiamo uscire più forti domani”.

Lo sportello camerale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 mentre resta chiuso il pomeriggio. Per le consulenze l’ufficio riceve solo su appuntamento sempre dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

– Annamaria Lotierzo –