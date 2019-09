Tragedia all’alba di questa mattina a Castellabate.

Una Fiat 500 con a bordo due giovani, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero in località Cenito.

A causa del violento scontro ha perso la vita un 22enne originario di San Giuseppe Vesuviano. Il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo ed è finito sull’asfalto.

L’amico 22enne, invece, è ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

I due, secondo una prima ricostruzione, avevano trascorso la serata in un locale della zona.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Francesco Manna e i sanitari del 118.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega di Santa Maria di Castellabate.

– Claudia Monaco –