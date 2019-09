Sorpreso con un coltello mentre evade gli arresti domiciliari a Pignola. In manette 20enne del posto

I Carabinieri della Stazione di Pignola hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto ritenuto responsabile di evasione dalla misura degli arresti domiciliari e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari hanno sorpreso il giovane nel centro abitato in violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.

Il 20enne, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato.

Il ragazzo, recentemente, era stato arrestato per lo stesso reato trovandosi ai domiciliari in quanto, il 13 giugno scorso era stato scoperto alla guida di un veicolo rubato e a seguito di inseguimento era stato bloccato e arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione.

Il giovane non ha fornito giustificazioni plausibili circa il suo allontanamento dal domicilio.

