Tragedia nei campi. Schiacciato dalla motozappa, perde la vita anziano a Pontecagnano

Un tragico incidente nei campi è costato la vita ad un anziano di Pontecagnano.

L’80enne ieri pomeriggio stava effettuando alcuni lavori con la sua motozappa quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato e ha finito per schiacciare contro un albero il corpo dello sventurato anziano che ha perso la vita sul colpo.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti prontamente sul luogo del tragico accaduto dopo essere stati allertati da un familiare dell’uomo.

Sulla dinamica del drammatico incidente hanno indagato i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Vitantonio Sisto.

Dopo aver stabilito che l’80enne ha perso la vita per cause accidentali mentre effettuava lavori nel campo di sua proprietà, la salma è stata restituita ai familiari per l’estremo saluto.

– Chiara Di Miele –