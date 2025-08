Si terranno domani i funerali del bambino di 7 anni di Montecorvino Rovella, deceduto all’ospedale “Santobono” di Napoli la scorsa settimana.

Il piccolo era stato ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un incidente in una piscina a Giffoni Valle Piana, causato probabilmente da un malore. Trasportato inizialmente al “Ruggi” di Salerno, è stato poi trasferito nel nosocomio napoletano dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

La salma giungerà nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Campigliano di San Cipriano Picentino alle ore 10 e il rito funebre sarà celebrato alle ore 11.

Dopo la santa messa il feretro si muoverà verso il cimitero di Montecorvino Rovella per la tumulazione.

