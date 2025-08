Torna a settembre a Sant’Arsenio l’appuntamento con “Prova in campo” con le nuove coperture TractorMaster.

La terza edizione, come ormai da consuetudine, prevedrà numerose prove con trattori ed escavatori. Si svolgerà in località Pozzo, nei pressi del Centro Conad Cassiopea, ed è organizzata da Falcopneus.

L’appuntamento quest’anno è previsto per il 14 settembre, con novità e conferme: tra queste l’esposizione amatoriale canina e aree dedicate al divertimento dei bambini.

Non mancheranno interessanti premi dedicati ai partecipanti. Dunque, non resta che segnare la data sul calendario e attendere tutte le novità per la terza edizione di “Prova in campo”.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionali –