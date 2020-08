Tragedia a San Gregorio Magno. Imprenditore si toglie la vita con un colpo d’arma da fuoco

Una tragedia si è consumata oggi a San Gregorio Magno. Un imprenditore del posto, titolare di un famoso ristorante, si è tolto la vita.

Il 56enne si è suicidato con un colpo di arma da fuoco nel suo locale. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30. A trovare il corpo dell’imprenditore ormai privo di vita in una stanza dell’hotel della struttura sono stati i familiari che hanno allertato i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I motivi della tragedia sono ancora oscuri ed incerti e i Carabinieri della locale Stazione indagano sull’accaduto.

Sgomento e dolore per gli abitanti del paese dove il 56enne era conosciuto e apprezzato da tutti.

– Serena Picciuolo –