Lancio in anteprima mondiale del primo filtro in realtà aumentata concepito ed elaborato per un ente pubblico. L’evento, in occasione del 25° anniversario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni , si svolgerà domani, mercoledì 19 agosto, alle ore 11.00 presso la sede del’Ente nel Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania.

“Digitalizzazione del patrimonio culturale” è il nome del progetto ideato e sviluppato da Marco Del Sorbo, che permetterà agli utenti di tutto il mondo di realizzare contenuti digitali volti alla promozione delle bellezze del Parco sfruttando nuovi applicativi innovativi.

Presenzieranno all’evento l’ideatore e social media manager, Marco Del Sorbo, il ministro dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, e il campione di bike trial, Vittorio Brumotti.

– Chiara Di Miele –