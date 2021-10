Tragedia a Potenza. Ragazza di Montesano precipita dal balcone di casa e perde la vita

Tragedia nella notte a Potenza dove una 30enne di Montesano sulla Marcellana ha perso la vita precipitando dal balcone al quarto piano dell’abitazione in via Di Giura in cui viveva con il fidanzato. La ragazza da qualche tempo lavorava nel capoluogo lucano.

Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 3 di notte. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per la 30enne montesanese non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere a causa del violento impatto al suolo.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Potenza diretti dal Capitano Alberto Calabria. I militari dell’Arma dovranno appurare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

La salma si trova presso l’obitorio dell’ospedale “San Carlo” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’esame autoptico.