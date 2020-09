Tragedia a Potenza. Perde la vita in un incendio l’ex assessore Nicola Lovallo

Tragedia nella mattinata di oggi a Potenza. Nicola Lovallo, ex assessore e consigliere comunale di Potenza, ha perso la vita in un incendio.

L’episodio è avvenuto nella periferia del capoluogo lucano, nel quartiere Masseria Cavaliere. Le fiamme sarebbero divampate da alcune sterpaglie.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti e la Polizia Scientifica indaga per stabilire le cause del decesso del 68enne. Inutili i soccorsi del personale del 118 che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul luogo della tragedia, per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza.

– Paola Federico –