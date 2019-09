Tragedia questa sera a Montesano sulla Marcellana. Un bambino di 3 anni, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato da una botte.

Il piccolo è stato urgentemente trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove ha perso la vita.

Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.

