L’esperienza di Sidel si distingue per la capacità di operare in contesti architettonici vincolati dove il serramento non è solo un elemento tecnico, ma parte integrante dell’identità storica del luogo.

Trulli pugliesi, palazzi nobiliari, borghi antichi: diversi i contesti in cui opera l’azienda leader del serramento, con sede a Buonabitacolo, nata nel 1950.

In questi interventi nulla è lasciato al caso: l’essenza lignea viene selezionata con attenzione per rispecchiare i materiali originali, le finiture sono calibrate sulle cromie preesistenti, le proporzioni e i profili vengono ricostruiti fedelmente per mantenere la coerenza visiva e architettonica dell’edificio.

La sfida è duplice: da un lato occorre preservare il carattere originario dall’altro invece si vanno a migliorare le prestazioni termiche, acustiche ed energetiche dell’involucro senza mai compromettere l’equilibrio tra passato e presente.

Un lavoro che richiede competenza tecnica, sensibilità culturale e grande capacità progettuale, mission da sempre di Sidel, che porta avanti interventi in armonia con la storia, il paesaggio e la materia.

Per maggiori informazioni recarsi nella sede di Buonabitacolo, in via Nazionale.

