Tornano i Cuori di Cioccolato di Telethon nelle piazze del Vallo di Diano e del Cilento

Oggi e domani, domenica 22 dicembre, tornano anche nelle piazze del Vallo di Diano e del Cilento i Cuori di cioccolato della Fondazione Telethon, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotto, prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazione Telethon in cambio di una donazione minima di 12 euro.

Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro.

Tanti i banchetti allestiti nel Vallo di Diano e nel Cilento. Saranno ad Ascea, Capaccio Paestum, Marina di Camerota, Buonabitacolo, Sala Consilina, Vallo della Lucania e Vibonati.

Per conoscere la piazza più vicina si può consultare il sito www.telethon.it

– Antonella D’Alto –