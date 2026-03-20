Torna l’ora legale. Lancette avanti nella notte tra il 28 e il 29 marzo
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo avverrà il passaggio dall’ora solare all’ora legale.
Alle 2:00 le lancette verranno spostate avanti di un’ora, comportando in questo modo un’ora di sonno in meno, ma giornate più lunghe grazie alla maggiore luce naturale nelle ore prossime alla sera.
Per molti dispositivi il cambio avviene in maniera automatica, come per gli smartphone, i computer e gli orologi collegati a internet. Orologi analogici o apparecchi non connessi dovranno essere modificati manualmente.
Il cambio da solare a legale ha l’obiettivo di sfruttare di più la luce naturale nei mesi più luminosi dell’anno, riducento l’utilizzo di illuminazione artificiale e contribuendo ad un notevole risparmio energetico.
L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre, quando le lancette verranno riportate indietro nuovamente.