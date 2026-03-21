Lo Sporting Sala Consilina ritrova la vittoria e lo fa soffrendo non poco con il fanalino CDM Genova, che a dispetto della sua classifica che la vede chiudere il gruppo e con un piede e mezzo in A2 Elite ha dimostrato di essere una compagine che non merita questa posizione.

I Draghi reduci da tre sconfitte, una in Coppa Divisione e due in campionato, non potevano sbagliare l’appuntamento sul campo amico del Pala San Rufo, ma forse proprio quest’aspetto ha finito per condizionare l’approccio al match dei ragazzi di Felipe Conde, i quali sono scesi sul parquet consapevoli che era necessario ritornare al successo, ma il CDM per niente dimesso ha finito per imbrigliare le manovre di Rossetti e soci. Il tecnico dei Draghi ha deciso di dare un turno di riposo a capitan Igor, schierando nella lista degli stranieri Jurlina. E la prima frazione giocata su ritmi non elevati ha visto i gialloverdi di casa creare anche diverse occasioni ma senza incidere e con Delmestre e Arillo che non hanno inquadrato la porta, anzi a dire il vero sono stati proprio i liguri a sfiorare il vantaggio con Boutabouzi, la sua bordata è finita sul palo. E il tempo si è chiuso senza altri sussulti.

Nella ripresa le due formazioni hanno provato a dare più velocità alla manovra pigiando il piede sull’acceleratore e ci sono state diverse transizioni da una parte e dall’altra con il CDM che ha messo alla prova l’estremo Fiuza, tornato a difendere i pali dopo essere rimasto in panca a Genzano. Sul fronte salese non sono mancate le occasioni, la più ghiotta sui piedi di Arillo, il quale praticamente senza il portiere si è visto neutralizzare una rete fatta sulla linea da un difensore ligure. La gara sembrava incanalata verso un pareggio senza reti ma a un minuto e 37 secondi dal suono della sirena arriva la svolta che ha fatto pendere la bilancia a favore dello Sporting Sala Consilina: un preciso assist di Fatiguso mette Rossetti solo davanti al portiere Politano, che ha realizzato la rete dell’1-0. Una marcatura che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi di casa che hanno accolto con un urlo liberatorio la rete del pivot della Nazionale azzurra.

Così lo Sporting mette in cascina tre punti che fanno salire i ragazzi dei presidenti Detta a quota 37, consolidare la zona playoff e allungare sull’Ecocity Genzano sconfitta dal Capurso che segue a 32. Ora il campionato si ferma per dare spazio alla Coppa Italia in programma nelle Marche dal 25 al 29 marzo e tra le otto protagoniste c’è lo Sporting Sala Consilina che giovedì 26 affronterà in gara unica nei quarti la Roma 1927. Chi vince accede alle semifinali e si troverà una tra Meta Catania o Sandro Abate Avellino.

Il campionato ritorna venerdì 3 aprile per la 25esima giornata quasi alla vigilia della Pasqua e i draghi saranno di scena sul campo della Roma.