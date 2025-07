L’11, 12 e 13 luglio torna a Prato Perillo di Teggiano la “Pisatura”, la rievocazione storica della vita contadina organizzata dall’Associazione Culturale AS.CAM. con il patrocinio del Comune di Teggiano.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici contadine del Vallo di Diano e vivere tre giorni all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento per tutta la famiglia.

L’evento, che si svolgerà lungo il Viale Sacro Cuore, ha come protagonista la tradizionale pratica della pisatura, l’antico metodo di separazione del chicco di grano dalla spiga mediante l’uso di una pietra, detta triglia, trainata da una coppia di buoi che girano in tondo nell’aia.

Ogni sera, a partire dalle 21:00, sarà possibile assistere a una rappresentazione teatrale della vita rurale di un tempo, seguita da una degustazione di piatti tipici, accompagnata dalla musica dal vivo.

Tra le attrazioni più amate dai bambini ci sarà anche la mucca Lola che i più piccoli potranno mungere avvicinandosi così al mondo della fattoria.

Nel weekend spazio anche alla passione per i motori agricoli con il raduno di trattori e attrezzature d’epoca. Non mancheranno i giochi di abilità, che si terranno sabato 12 luglio dalle ore 18, la spettacolare gara “Aggancia… e tira – La gara di tiro alla pisatura” e la tradizionale sfilata dei trattori che avrà inizio alle ore 10 di domenica 13. Info e regolamenti per le partecipazioni saranno resi disponibili nella prima giornata dell’evento.

Sempre nella giornata di domenica sarà possibile anche pranzare presso gli stand con un menù fisso. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 340 6463546 e 350 5045616.