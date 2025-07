Gli incidenti stradali verificatisi nei giorni scorsi a Sala Consilina hanno mosso il sindaco Domenico Cartolano ad intervenire.

“Come Sindaco di Sala Consilina sento il dovere di rivolgere un appello accorato a tutti i ragazzi e le ragazze del nostro territorio: siate prudenti, siate responsabili, sempre, quando siete alla guida – ha commentato – La strada non è un gioco. Basta un attimo di distrazione, un sorpasso azzardato, una velocità eccessiva per cambiare la vita vostra e quella di chi vi vuole bene. Non c’è nulla di più prezioso della vostra vita e di quella degli altri”.

Si rivolge poi alle famiglie, alle scuole, a tutti gli adulti ricordando loro “il compito di accompagnare e sostenere i più giovani, educandoli al rispetto delle regole e al valore della sicurezza. L’Amministrazione comunale è al lavoro per aumentare i livelli di sicurezza sulle strade cittadine, con interventi mirati – ha proseguito Cartolano -. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza a chi è stato coinvolto in questi incidenti e rinnovo l’invito ad un’estate vissuta con gioia, ma anche con la massima attenzione e consapevolezza”.

“Vi vogliamo vedere sorridere, non piangere. Vi vogliamo vedere tornare sempre a casa” ha concluso il primo cittadino.