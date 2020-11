Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese nominati nel Comitato nazionale di Italia Viva

I coordinatori provinciali di Italia Viva Salerno, Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese, nominati nel Comitato nazionale del partito.

Sabato si è svolta la terza assemblea nazionale in videoconferenza che ha proceduto alla nomina dei membri del Comitato. Per la Campania, oltre a Pellegrino e alla Saggese, sono stati nominati anche Nicola Caputo, responsabile del Dipartimento Nazionale per il Mezzogiorno, Giovanni Palladino, Enzo Alaia, Graziella Pagano e Giada Filippetti.

Inoltre sono stati nominati Barbara Preziosi alla tesoreria nazionale, Lello Vitiello al Comitato di Garanzia, Ciro Buonajuto alla Regia nazionale. Entrano di diritto nel Consiglio Nazionale gli onorevoli Gennaro Migliore, Michela Rostan e Catello Vitiello e il senatore Vincenzo Carbone.

Pellegrino è stato eletto come consigliere della Regione Campania alle ultime consultazioni elettorali proprio in rappresentanza del partito di Matteo Renzi.

– Chiara Di Miele –