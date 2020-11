Non ce l’ha fatta un’altra anziana ospite della Casa di riposo “Sacro Cuore” di Buonabitacolo risultata positiva al Covid-19.

Si tratta di una donna di Buonabitacolo.

Sale così a due il numero delle vittime all’interno della struttura in cui qualche giorno fa è stato scoperto un focolaio del virus.

“La notizia addolora e sconcerta – afferma il sindaco Giancarlo Guercio -. È inaccettabile che l’Asl non riesca a garantire i ricoveri e le cure ospedaliere. Il caso della signora deceduta è stato più volte sollevato nei giorni scorsi e non sono stati garantiti i livelli essenziali di assistenza. È un fatto grave che sarà sottoposto alle autorità competenti. Nella struttura ci sono altri anziani bisognosi di cura e quanto si sta facendo non risulta sufficiente per la salvaguardia e la tutela della salute delle persone fragili. Buonabitacolo non vuole altri morti. Vuole le cure essenziali di un Paese che si dica civile“.

– Chiara Di Miele –