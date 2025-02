Altri due palazzi in costruzione sono stati posti sotto sequestro questa mattina a Battipaglia, in località Belvedere e in piazza della Repubblica, poiché sarebbero stati costruiti sulla base di titoli abilitativi illegittimi.

I sigilli sono stati apposti questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, di Salerno e dalla Guardia di Finanza della locale Compagnia.

Secondo le indagini degli inquirenti, che hanno portato a provvedimenti cautelari nei confronti di 2 funzionari comunali, 4 professionisti privati, 4 legali rappresentanti delle ditte esecutrici dei lavori e 3 committenti per reati previsti dal Testo Unico dell’Edilizia e falsità ideologica, le strutture sarebbero state realizzate con permessi per costruire illegittimi.

Le ipotizzate criticità più evidenti hanno riguardato la corretta determinazione volumetrica delle consistenze da demolire, sulle quali è stata calcolata la premialità. Infatti, dopo la demolizione le strutture sono state realizzate con un numero di piani maggiori a quelli previsti per legge.

Articolo correlato:

18/12/2024 – Permessi per costruire illegittimi, sequestrati 3 palazzi a Battipaglia. Nei guai anche funzionari del Comune