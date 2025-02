Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Battipaglia.

Un 25enne del posto e una 41enne, per cause da accertare, sono stati investiti da una Fiat 500, guidata da una donna, mentre si trovavano in via Belvedere.

Sul posto, dopo l’immediato allarme, sono giunti i sanitari del 118. Per la donna solo qualche lieve ferita e una prognosi di 7 giorni, mentre il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia per ricostruire l’accaduto.