Tirocini extracurriculari. I vantaggi spiegati da Confesercenti Vallo di Diano
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino, segnala i vantaggi offerti dai tirocini extracurriculari, uno strumento efficace per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
I tirocini permettono alle aziende di formare nuove risorse senza costi contributivi e senza obblighi di assunzione, mentre i tirocinanti possono vivere un’esperienza formativa concreta e utile per sviluppare competenze professionali direttamente sul campo.
“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Aquino – ci occupiamo dell’intera gestione burocratica: dalla predisposizione del Progetto Formativo al monitoraggio dei tirocinanti. Un supporto completo per aziende e lavoratori“.
Attivare un tirocinio è semplice, rapido, privo di rischi e consente alle imprese di inserire nuove figure in organico con grande flessibilità.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.
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