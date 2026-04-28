Un 64enne di origini argentine ma residente a Salerno è stato aggredito nella mattinata di oggi da un branco di cani randagi. L’uomo era in escursione per raggiungere il Monte Stella, attraverso un sentiero che passa per la località Ogliara di Salerno.

Lungo il tragitto si è imbattuto in alcuni cani randagi che lo hanno ferito ad una gamba. Impossibilitato a proseguire in autonomia ha allertato il 118 che, tramite la Centrale Operativa, ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

I tecnici hanno raggiunto l’uomo lungo il sentiero e lo hanno tranquillizzato e medicalizzato. Fortunatamente nulla di grave per cui, dopo circa 300 metri in barella, l’argentino è stato in grado di salire a bordo del fuoristrada del Soccorso Alpino per raggiungere l’ambulanza che attendeva sulla strada.