Si svolgerà a Salerno il 10 luglio la campagna di prevenzione dermatologica “Ti guardo le spalle. Proteggi la tua pelle, proteggi la tua salute”, iniziativa di sensibilizzazione sanitaria rivolta alla cittadinanza con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione dei tumori cutanei, con particolare attenzione al melanoma.

Il progetto nasce da una proposta del SISM Salerno – Segretariato Italiano Studenti in Medicina, insieme al gruppo di Oncologia Universitaria (OncoUnisa) del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

La campagna è stata realizzata grazie al contributo del Laboratorio di Sanità Pubblica LabSanPub dell’Università degli Studi di Salerno e della Dermatologia Universitaria, in collaborazione con Unità Operativa Complessa di Dermatologia del plesso Santa Maria dell’Olmo dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi”.

Sulla spiaggia di Santa Teresa sarà possibile partecipare a visite dermatologiche gratuite, con disponibilità limitata di posti, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La prenotazione avverrà durante la manifestazione secondo l’ordine di arrivo.

Le visite sono a cura della professoressa Serena Lembo e dei dottori Annunziata Raimondo, Luisa Di Costanza, Luigi Ligrone, Luigi Guerriero e Giulia Guglielmi.