C’è anche un uomo originario di Laviano tra i dispersi dopo il violento terremoto che ha devastato parte del Venezuela.

Si tratta del 63enne Enzo Cuomo, che non dà più notizie di sè insieme alla moglie 53enne Maria Triny Adrian e alla figlia Isabella di 22 anni. I tre vivono a Los Palos Grandes nell’edificio Petunia che è crollato e di loro non si sa più nulla dal giorno del violento sisma.

Enzo Cuomo è figlio di una donna di Laviano, Maria Piserchia. A lanciare l’appello sui social per avere informazioni utili sono stati suo fratello Gerardo, che vive a Milano per lavoro, e la cugina venezuelana di Maria Triny.

La famiglia Cuomo risulta inserita nell’elenco dei dispersi stilato dalle Autorità venezuelane che si stanno occupando delle operazioni di soccorso e di ricerca sotto le macerie dei palazzi crollati.

I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero la vita a Laviano nel corso del terremoto del 1980.

Sono ore di apprensione anche nel piccolo centro del salernitano per le sorti del 63enne e dei suoi cari.