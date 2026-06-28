Libero dal servizio, Maresciallo della Guardia di Finanza salva la vita ad un uomo.

E’ accaduto nelle Marche, nel quartiere Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto, e il protagonista del salvataggio è il giovane Michele Palmieri di Roscigno, figlio del primo cittadino del piccolo centro degli Alburni.

Il Maresciallo Palmieri ha udito le urla di una donna che chiedeva aiuto per il marito, accasciatosi a terra all’improvviso a causa di un malore. Il giovane finanziere si è precipitato nella loro abitazione dove ha trovato l’uomo privo di sensi e così ha iniziato a praticargli le manovre di rianimazione.

Senza esitare un attimo ha continuato fino all’arrivo dei sanitari del 118, riuscendo a rianimare il malcapitato che successivamente è stato trasportato in ospedale.

Il repentino intervento del Maresciallo Palmieri e il suo sangue freddo hanno permesso di salvare la vita all’uomo la cui famiglia ha espresso un sentito ringraziamento.