Tentano un furto ma vengono scoperti dai Carabinieri a Satriano di Lucania.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza, durante specifici controlli, hanno notato un’auto, una Mercedes Classe A di grossa cilindrata, che proseguiva lentamente nell’abitato di Satriano di Lucania.

Poco distante da essa erano presenti tre persone a volto coperto nei pressi di un’abitazione che, alla vista della gazzella dell’Arma, sono salite velocemente a bordo dandosi ad una precipitosa fuga. I Carabinieri hanno quindi avviato un inseguimento lungo la SP95 che si è protratto per diversi chilometri.

I militari non se la sono sentita di mettere ulteriormente in pericolo gli automobilisti considerata la fuga ad altissima velocità dell’auto, in totale mancanza di sicurezza degli altri utenti della strada: i responsabili, dunque, sono riusciti ad uscire dal campo visivo quel tanto che è bastato per sottrarsi al controllo.

Immediata è stata poi la diramazione delle ricerche, che si sono protratte per tutta la notte anche nei territori confinanti. Ricerche che, sfortunatamente, non hanno dato un esito positivo: le targhe del veicolo in questione, come di consueto, sono risultate rubate.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta al Numero Unico per le Emergenze 112 o a rivolgersi ai presidi dell’Arma sul territorio, contribuendo così a garantire la sicurezza del territorio e la tutela della comunità.