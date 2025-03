L’8 marzo non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione sul cammino ancora da percorrere per la parità di genere.

Con questo spirito, questa mattina, presso l’aula magna del Liceo Scientifico di Padula si è svolto il convegno “Rompere il Silenzio: dialoghi contro la violenza, verso una società più giusta”, che ha visto la partecipazione di studenti, docenti ed esperti con l’obiettivo di approfondire diritti, conquiste e sfide ancora aperte nel mondo femminile.

Presenti all’importante evento, infatti, moderato dal direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo e promosso dal Leo Club Vallo di Diano, la collaboratrice della Dirigenza Scolastica del Liceo Scientifico di Padula, la professoressa Carmela Pessolano, la Sindaca di Padula, Michela Cimino, la consigliera delegata alle Pari Opportunità, Giusy Abbatemarco, il parroco don Vincenzo Federico, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Veronica Pastori ed il consigliere regionale Corrado Matera.

Presenti, al tavolo dei relatori, la dottoressa Carmela Barra, assistente sociale ASL Salerno, la dottoressa Filomena Vitale, psicoterapeuta e sessuologa clinica e l’avvocato Michele Di Iesu, docente universitario e giudice onorario.

Tra i temi chiave dell’incontro sviluppati dai relatori, il ruolo della scuola nel formare una società più equa, dati e testimonianze su un fenomeno ancora preoccupante, la parità di genere e mondo del lavoro.

“Abbiamo molta strada da fare, ma il cambiamento parte proprio da voi – ha riferito l’avvocato Michele Di Iesu, rivolgendosi agli studenti – è importante non sottovalutare nessun indizio di natura violenta che possa essere indirizzato verso le donne. Bene fanno tutte quelle scuole che organizzano questi incontri, che coinvolgono i loro studenti nel farsi delle domande e a riflettere su cosa possa significare, anche da un punto di vista penale, ogni azione di violenza commessa nei confronti di altri”.

Incisivo e coinvolgente l’intervento del Capitano Veronica Pastori, che è stata la vera protagonista dell’incontro. Con una presenza autorevole e al tempo stesso empatica la sua testimonianza, infatti, ha catturato l’attenzione degli studenti, che più volte hanno interrotto il suo discorso con applausi sentiti. Uno dei passaggi più toccanti, infatti, ha riguardato il tema della violenza sulle donne con storie reali, tratte dalla sua esperienza sul campo.

”Molto spesso ci troviamo di fronte a donne che hanno paura di denunciare, che pensano ad una via d’uscita – ha riferito il Capitano Veronica Pastori – e quando interveniamo, purtroppo, ‘il latte è stato già versato’. Eppure il nostro compito è dire loro che non sono sole, che ci siamo. La legge è dalla loro parte ma, come recita il tema di questo incontro, bisogna rompere il silenzio.” L’intervento del Capitano non è stato solo una testimonianza, ma un vero e proprio appello al coraggio, all’impegno ed alla responsabilità.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate a Maria Antonietta D’Amato, Coordinatrice TOD “Leo Revive”, Distretto Leo 1o8Ya e all’ingegnere Michele Grieco, Responsabile Service “Leo Club Vallo di Diano”, che hanno comunicato il loro impegno a portare queste esperienze anche presso le altre scuole del Vallo di Diano.