Tragedia sfiorata questa mattina alla Stazione di Paola, in Calabria.

Una giovane ha iniziato a dirigersi verso un treno in corsa con il chiaro intento di porre fine alla sua vita e il padre ha provato a fermarla. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un Maresciallo della Guardia di Finanza, originario di Ascea e in servizio presso la Tenenza di Scalea, tempestivamente intervenuto per scongiurare il drammatico gesto.

Il finanziere ha così raggiunto la giovane, l’ha afferrata e l’ha allontanata dai binari mettendola in salvo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ai quali è stata affidata, e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Nella sua tasca è stato trovato anche un bigliettino d’addio che ha lasciato intendere la volontà di porre fine alla sua vita. Fortunatamente il tempestivo intervento del Maresciallo cilentano ha fatto sì che la vicenda non si trasformasse in tragedia, salvando una vita in un momento particolarmente delicato e di fragilità.