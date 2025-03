Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il pusher, secondo la ricostruzione degli agenti, a seguito di una perquisizione effettuata presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 139,13 grammi di cocaina.

Inoltre, i poliziotti della Squadra Mobile, nella stessa operazione, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il padre del giovane per lo stesso reato, in quanto dopo una perquisizione è stato trovato in possesso di materiale per la pesatura e la preparazione della droga.

L’uomo è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi e materiale esplodente, perché sono stati trovati nella sua disponibilità anche 50 munizioni calibro 38 e 6 ordigni artigianali, le cosiddette “bombe carta” di fabbricazione illegale.