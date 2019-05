Tenta di estorcere denaro alla madre. Arrestato 33enne di Buccino

Nei giorni scorsi a Buccino è stato arrestato un 33enne del posto con l’accusa di tentata estorsione ai danni della madre.

I Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo D’Ambrosio, sono prontamente intervenuti sul posto, precisamente in località Tufariello, in seguito ad una segnalazione, trovando il ragazzo in flagranza di reato nella propria abitazione.

Il 33enne, già pregiudicato, è stato fermato dai militari, arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Fuorni, dove si trova tuttora.

All’arrestato, oltre all’accusa di tentata estorsione, potrebbe essere contestata l’aggravante di maltrattamenti e minacce perpetrate ai danni della madre.

– Serena Picciuolo –