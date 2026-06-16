Momenti di tensione oggi al Comune di Eboli quando un funzionario sarebbe stato aggredito da un uomo del posto.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che tra il dipendente comunale e il cittadino sia scoppiato un alterco mentre la moglie dell’uomo era in attesa per il rilascio della carta d’identità. Dalle parole si sarebbe poi passati alle mani e il 59enne avrebbe dato uno schiaffo al funzionario.

Erano presenti in quel momento anche un assessore e due consiglieri comunali.

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia per chiarire quanto accaduto anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza. Il funzionario ha sporto denuncia.