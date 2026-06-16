Tensione nel Municipio di Eboli. Funzionario preso a schiaffi da un cittadino
Momenti di tensione oggi al Comune di Eboli quando un funzionario sarebbe stato aggredito da un uomo del posto.
Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che tra il dipendente comunale e il cittadino sia scoppiato un alterco mentre la moglie dell’uomo era in attesa per il rilascio della carta d’identità. Dalle parole si sarebbe poi passati alle mani e il 59enne avrebbe dato uno schiaffo al funzionario.
Erano presenti in quel momento anche un assessore e due consiglieri comunali.
Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia per chiarire quanto accaduto anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza. Il funzionario ha sporto denuncia.