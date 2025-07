Attimi di panico ieri pomeriggio su Corso Garibaldi a Salerno dove uno straniero ha avuto un violento diverbio con un uomo e una donna incinta, per cause in corso di accertamento.

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto avrebbe anche tirato fuori un coltello minacciando la coppia sotto lo sguardo dei passanti spaventati che hanno allertato la Polizia Municipale mentre il violento si dava alla fuga.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno cercato di fermarlo ma senza riuscirci. Indagini in corso per risalire alla sua identità anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Su quanto accaduto si è espresso il sindaco Vincenzo Napoli che ha rivolto al Comandante Rosario Battipaglia e agli operatori di Polizia Municipale coinvolti “il profondo apprezzamento per il tempestivo ed efficace intervento di ieri pomeriggio in centro città. L’attenzione, la prontezza, la tempestività dell’azione posta in essere ha contribuito a scongiurare un grave accadimento criminale al vaglio degli inquirenti. A tutti la gratitudine della Civica Amministrazione e della cittadinanza“.

Questa mattina un simile episodio si è verificato in Piazza Francesco Cacciatore a Torrione. Qui un uomo ha seminato il panico minacciando i passanti con un coltello. Poi ha mostrato i genitali e ha danneggiato la pavimentazione della piazza.

Due volontari di un’associazione del posto hanno evitato il peggio facendo allontanare i presenti e allertando le Forze dell’Ordine che hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma.