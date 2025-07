Rubano pezzi dalle auto in sosta in località Torre Angellara a Salerno. Una Fiat 500, una Lancia Ypsilon e una Smart parcheggiate nei pressi di un complesso residenziale sono state danneggiate e depredate.

I ladri hanno portato via parti della carrozzeria, cofano, paraurti, fanali, il cruscotto interno, lo stereo.

In un caso hanno anche mandato in frantumi un vetro per rubare un tablet presente nell’abitacolo.

Questa mattina l’amara scoperta per i proprietari, tra cui alcuni turisti in vacanza a Salerno, ai quali non è rimasto altro da fare che allertare sul posto la Polizia di Stato e sporgere denuncia.