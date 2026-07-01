La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 6 di domani, giovedì 2 luglio, alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la Campania.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi. I fenomeni potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle strade, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

Per ciò che concerne le possibili raffiche di vento, si ricorda alle autorità di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.