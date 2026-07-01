Luglio di opportunità. Confesercenti Vallo di Diano rafforza il sostegno ad aziende e professionisti
Dalla formazione all’intelligenza artificiale, dagli incentivi agli strumenti per la competitività: un mese ricco di servizi per accompagnare la crescita del tessuto imprenditoriale del territorio.
Confesercenti Vallo di Diano presenta il calendario delle principali opportunità disponibili nel mese di luglio. Tra le iniziative di maggiore interesse figurano gli incentivi legati all’Iperammortamento 2026, il Corso sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) finanziabile anche attraverso i Fondi Interprofessionali, il Corso di Autoimprenditorialità, il programma Resto al Sud 2.0, il supporto per la Nuova Sabatini, la registrazione di marchi e design, il conseguimento del Rating di Legalità, l’abilitazione al MEPA, oltre ai servizi camerali, alla firma digitale, ai tirocini, all’apprendistato, alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, ai corsi abilitanti e ai servizi di compliance aziendale.
“Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall’Intelligenza Artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale. Al fianco di questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi” dichiara la Presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino.
Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare allo 0975 527277, inviare una mail all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it o visitare il sito www.impresealcentro.it