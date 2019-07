Teggiano:emozioni e momenti di riflessione all’intitolazione dell’Aula Consiliare al Senatore Innamorato

Si è svolta oggi a Teggiano la cerimonia di intitolazione dell’Aula Consiliare al professore Antonio Mario Innamorato, già Senatore eletto nel Partito Socialista Italiano nella X e nella XI legislatura, dove ricoprì la carica di Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel Governo Ciampi.

La commemorazione, che ha avuto inizio con la benedizione della targa di intitolazione da parte del parroco di Teggiano don Giuseppe Puppo, ha costituito una proficua occasione di riflessione sulla storia della politica vissuta in quegli anni.

Presenti all’evento oltre alle figlie del professore Mario Innamorato Anna e Rada, tra gli altri, gli onorevoli Carmelo Conte, Bobo Craxi e Michele Pinto, Corrado Matera, assessore al Turismo della Regione Campania, Paolo Gallo, consigliere del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro, Nicola Immanorato, fratello del compianto Senatore, Salvatore Colombo, già assessore del Comune di Teggiano, il Maresciallo Francesco Pennisi, Comandante della Stazione Carabinieri di Teggiano e numerosi sindaci del Vallo di Diano.



“Tollerante con gli avversari, aperto e colloquiale, legato alla figura di Enrico Quaranta – lo ha ricordato Bobo Craxi – seppe rappresentare con efficacia gli interessi dell’intero Vallo di Diano. Il Senatore Innamorato era intelligente e mai banale, non ha fatto mai mancare il suo sostegno a chi si rivolgeva a lui, era un uomo d’altri tempi insomma. È stato un uomo delle istituzioni e del sapere e ha dedicato la sua vita all’emancipazione dei più deboli“.

Visibilmente commosso, il fratello Nicola Innamorato ha preso atto che “alla sua morte Teggiano ha perso qualcosa e io ho perso un pezzo del mio cuore“.

“La prima Repubblica è stato un momento storico importante che lo ha visto tra i protagonisti, ma Antonio Innamorato ha vissuto in qualche modo anche la seconda Repubblica – ha affermato Corrado Matera – politico disponibile anche nello scontro, stimolava la discussione per far crescere il paese senza nessuno sgambetto. Egli considerava infatti l’avversario politico non come il nemico, ma sempre come interlocutore“.

Numerosi i messaggi di congratulazioni per l’iniziativa e di commemorazione della figura di Antonio Innamorato, tra cui quelli del Presidente della Provincia Michele Strianese, dell’onorevole Gennaro Acquaviva, del Vescovo della Diocesi Teggiano Policastro padre Antonio De Luca.

– Maria De Paola –