Apre i battenti con successo la prima serata della “Pisatura” in località Prato Perillo, a Teggiano.

Musica, cibo e tradizione si sono fusi in un’unica serata che ha accolto tanti cittadini all’insegna della spensieratezza durante la rievocazione di spaccati di vita contadina.

Protagonista dell’evento, da cui deriva per l’appunto il nome, è l’antico metodo di separazione della spiga di grano dal chicco (con “lu trigliu” in teggianese), trainata da una coppia di buoi che girano in circolo nell’aia.

Canti e balli folkloristici hanno accompagnato la serata facendo divertire i presenti fino a tardi. Tra i piatti tipici pasta e fagioli, pizzo con patate, peperoni e caciocavallo, la gregna (dolce a base di frolla con crema pasticciera), vino locale e molto altro ancora. Divertimento assicurato anche per i bambini che si sono intrattenuti mungendo la mucca Lola.

L’evento prosegue questa sera e domani con i giochi di abilità che avranno inizio alle 18 e la gara di tiro alla pisatura e la sfilata di trattori che si terranno domani mattina a partire dalle 10. Previsto anche il pranzo alle ore 13 con un menù fisso. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 340 6463546 e 350 5045616.

Soddisfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita della prima serata. Non resta dunque che cogliere al volo l’occasione di divertirsi anche questa sera e domani alla Pisatura a Teggiano: buon cibo, musica e convivialità sono assicurati.