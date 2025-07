È stata trovata in avanzato stato di decomposizione un’anziana nella sua abitazione a Lagonegro.

L’87enne viveva da sola avendo perso la figlia qualche anno fa, l’unico nipote vive a Potenza e non aveva avuto notizie di lei negli ultimi tempi. Gli abitanti di via del Crocifisso, non vedendo alcuna attività della signora, hanno allertato le Forze dell’ordine.

Giunte sul posto assieme al medico, l’olezzo non ha lasciato dubbi alla diagnosi: l’anziana aveva perso la vita da giorni, in solitudine.