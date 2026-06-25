Teggiano: servizio gratuito per il trasporto giornaliero alle cure termali a Contursi. Al via le adesioni
L’Amministrazione comunale di Teggiano guidata dal Sindaco Michele Di Candia e l’Assessore alle Politiche Sociali Luciana D’Elia organizzano il servizio gratuito di trasporto giornaliero per le cure termali a Contursi Terme.
Il servizio sarà attivo dal 24 agosto al 4 settembre, esclusi sabato e domenica, per un totale di 10 giorni.
Possono beneficiare del servizio i cittadini che necessitano di cure termali, con precedenza per:
- persone ultrasessantenni
- persone con disabilità, munite di prescrizione medica per cure fangoterapiche.
L’ammissione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le istanze, su apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e Protocollo dalle 9:00 alle 12:00, devono essere presentate dal 29 giugno al 31 luglio.
Gli utenti potranno scegliere tra:
- Terme Forlenza
- Terme Rosapepe
- Terme Tufaro
- Terme Vulpacchio
L’ammissione al trasporto per lo stabilimento prescelto è subordinata alla formazione di gruppi di 40 utenti con prescrizione per cure fangoterapiche. In caso di numero insufficiente di richieste sarà possibile essere assegnati ad altro stabilimento con disponibilità di posti.
Alla domanda occorre allegare:
- copia del documento di identità in corso di validità
- codice fiscale
- eventuale certificazione di disabilità
La prescrizione medica dovrà essere consegnata direttamente allo stabilimento il primo giorno di cure.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla signora Caterina Marchesano, Responsabile Servizi Sociali (0975/587828) o CLICCA QUI per scaricare il modulo.