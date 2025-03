Il Comune di Teggiano ha preso parte con grande emozione e spirito di condivisione al significativo evento giubilare promosso dalla Rete delle Città Marciane e dall’Associazione nazionale della Città del Crocifisso, svoltosi nella Città del Vaticano venerdì e sabato scorso.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 300 pellegrini, provenienti da ottanta municipalità appartenenti ai due percorsi associativi, accompagnati dai sindaci, parroci e ambasciatori delle comunità coinvolte. A guidare la delegazione i rispettivi presidenti Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, e Giovanni Papasso, sindaco di Cassano all’Ionio.

Sabato, in luogo dell’udienza con Papa Francesco impedito da motivi di salute, si è svolto l’incontro con il vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, Mons. Baldassarre Reina, e con il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, al quale sono stati illustrati i percorsi associativi e consegnati doni per il Santo Padre, tra cui le offerte per la carità.

In prima fila per l’occasione era presente il sindaco di Teggiano Michele Di Candia che esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore dell’esperienza: “Abbiamo portato i saluti istituzionali della nostra comunità e condiviso lo spirito che anima la Rete delle Città Marciane: un percorso che nasce per valorizzare i territori attraverso il patrimonio religioso, culturale e identitario. Il dialogo con il Vicariato e il coinvolgimento di realtà da ogni parte d’Italia, da Messina fino a Venezia, confermano la validità di questo cammino, che guarda al turismo religioso come opportunità concreta di crescita per le nostre comunità. Tra l’altro voglio evidenziare il ruolo di primo piano di Teggiano: non a caso a questo importante evento in Vaticano ci siamo preparati con la ‘Peregrinatio’ della reliquia di San Giovanni Paolo II, concessa dalla nostra parrocchia di San Marco di Teggiano ad alcune comunità della Rete marciana e delle Città del SS. Crocifisso”.