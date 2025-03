Nel fine settimana scorso si sono svolti al Palafusco di Angri i Campionati regionali Silver LE e LD della Federazione Ginnastica d’Italia.

Prima gara individuale federale per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan che non poteva iniziare meglio e che porta a casa il massimo.

Nella gara Silver LE Maribel D’Alessandro conquista l’oro assoluto nella categoria A4 e consegue anche il miglior punteggio di tutta la giornata Zona B all’esecuzione. Ludovica Lagreca, sempre per LE, ottiene il gradino più alto del podio nella categoria J1, infatti è prima nella classifica assoluta.

Per il Campionato Silver LD sale al primo posto del podio Myriam Torre, categoria A2; mentre nella categoria A3 doppio podio per Kodokan: il primo posto per la classifica assoluta va a Valentina Marino seguita dalla sua compagna di team Greta Pellegrino che conquista l’argento, a soli 0,50 decimi di punti dall’oro.

Ottimo debutto per le kodakine che disputeranno le Finali Nazionali a Rimini a fine giugno.

Prima dell’inizio delle competizioni è stato osservato un minuto di silenzio sul campo gara per la scomparsa dell’ex Presidente Federale Riccardo Agabio.