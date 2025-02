Ladri in azione nella serata di ieri a Teggiano, in località San Marco.

Ignoti hanno agito nonostante la presenza dei proprietari in casa. Pare, infatti, che si trovassero al piano inferiore dell’abitazione quando i ladri hanno fatto accesso al primo piano riuscendo ad entrare dopo aver forzato una finestra.

Una volta dentro, gli ignoti hanno messo a soqquadro gli ambienti per poi fuggire senza lasciar traccia e portando via un bottino di monili in oro.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la figlia dei proprietari di casa che accedendo al piano superiore ha notato i segni di effrazione. Ha fatto così scattare l’allarme e sul posto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini del caso nel tentativo di riuscire a dare un volto a chi ha agito.