Pesante KO per lo Sporting Sala Consilina in casa del Napoli che vince 5-2 e condanna la squadra salese alla quinta sconfitta consecutiva lontano da casa.

Il match parte a ritmi elevati e già dai primi secondi si cominciano a contare le occasioni da rete: neanche 30” e la formazione partenopea con Vander Salas colpisce il palo, complice una incertezza di Fiuza. La replica dei gialloverdi salesi è affidata a Vidal che tutto solo a porta vuota si mangia la rete del vantaggio. Non sbaglia invece il solito Vander Salas che questa volta non si lascia sfuggire la nuova indecisione dell’estremo salese e a botta sicura, dopo un assist al bacio di Pelezinho, sblocca il match e porta in avanti i partenopei di Colini.

Lo Sporting Sala Consilina si scuote e va vicino al pareggio ma la traversa nega la gioia della rete a Baroni. Si va avanti fino all’11’ 26” quando l’arbitro assegna un rigore al Napoli per un tocco di mano di Igor: alla battuta va l’altro Salas Igor e il “Cholito” non sbaglia firmando il raddoppio.

La partita si mette in discesa con i draghi salesi che provano a tenere testa, ma al 13’ 56” al termine di un’azione partita da palla inattiva Bolo piazza il tris. Negli ultimi minuti Cipolla gioca la carta del portiere di movimento con Arillo, ma è il Napoli a sfruttare questa fase con la rete dell’ex Vava, poi a 50” dalla fine del primo tempo lo Sporting Sala Consilina accorcia le distanze con una rete di Vidal e sul 4-1 per il Napoli si va all’intervallo.

Nella ripresa Cipolla opta da subito per il portiere di movimento, ma la scelta anche questa volta non paga e il Napoli con il “Cholito” segna la quinta rete. Sempre con questa scelta tattica al 9’ 12” il Sala Consilina trova con Edelstein la rete del 5-2.

Il punteggio non muta e il Napoli va a conquistare tre punti che tengono la squadra in alto nella classifica, mentre è notte fonda in casa salese tanto che il presidente Giuseppe Detta appare amareggiato non solo dal risultato negativo ma da come è maturato il frutto di una serie di errori banali che hanno finito per rendere pesante la sconfitta.

E per il team salese saranno altri giorni di passione in vista del prossimo turno infrasettimanale che opporrà la squadra gialloverde alla Roma che ha vinto con l’Ecocity Genzano. La gara con la squadra capitolina è in programma martedì 25 febbraio al Pala San Rufo con inizio alle ore 19.